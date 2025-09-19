Considi porta in Italia l’innovazione robotica di Hibot (Tokyo) con BNP

Nuova collaborazione internazionale che vede protagonisti Considi, società vicentina di consulenza direzionale e manageriale, Hibot azienda di robotica di Tokyo e spin-off del Tokyo Institute of Technology, e BNP Srl

Sistemi robotici di ultima generazione, sviluppati in Giappone per operare in sicurezza dove l’intervento umano è rischioso, verranno ora prodotti anche nel Vicentino. Una novità per il tessuto industriale veneto che nasce dalla collaborazione tra Hibot, azienda di Tokyo pionieristica nelle tecnologie robotiche per ispezione e manutenzione, e BNP Srl di Pianezze (VI), specializzata in soluzioni ergonomiche per la produzione industriale. A rendere possibile tale sinergia Considi, leader in Italia nella consulenza manageriale, che ha facilitato questo ponte tra l’innovazione tecnologica giapponese e la capacità manifatturiera italiana, rafforzando il suo legame con BNP Srl tramite l’acquisizione di una quota del 10% a maggio 2025. L’obiettivo comune è dare vita ad applicazioni concrete e a una crescita sostenibile per il tessuto industriale locale.

HIBOT: L’INNOVAZIONE ROBOTICA DAL TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Nata nel 2004 come spin-off del Tokyo Institute of Technology, Hibot è stata co-fondata da tre ingegneri visionari, tra cui l’italiano Michele Guarnieri, con un’idea rivoluzionaria: sviluppare robot “zoomorfi” – simili a serpenti – per ispezioni e manutenzioni in ambienti critici e pericolosi per l’uomo. Dotati di sistemi avanzati di computer vision, raggi X, sensori sonori ed elettromagnetici, i robot di Hibot sono capaci di operare in condotte, serbatoi e linee ad alta tensione senza necessità di interruzione, garantendo sicurezza e precisione.

Oggi, Hibot è una solida realtà con un team di circa 40 ingegneri, che ha già attratto importanti investimenti da fondi giapponesi ed europei. I suoi prototipi, come il “Float Arm” – un braccio di circa 7 metri per l’ispezione di grandi serbatoi e ambienti con gas nocivi – stanno entrando concretamente nel mercato. Il “Float Arm” nasce dai precedenti lavori dell’azienda sui bracci a lungo raggio e dal sistema robotico CT-ARM, impiegato con successo per lo smantellamento del reattore numero 1 della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, dove ha svolto un ruolo cruciale nella raccolta dati in un ambiente altamente complesso e pericoloso.

BNP SRL: IL SAPER FARE VENETO AL SERVIZIO DELL’ECCELLENZA ROBOTICA

In questa sinergia, BNP Srl, azienda veneta con un fatturato di circa 5 milioni di euro e specializzata in bracci di movimentazione e azzeramento pesi a supporto della produzione, gioca un ruolo cruciale. BNP è ora uno dei partner scelti da Hibot per la produzione dei suoi innovativi bracci robotici in Europa. La prima serie di tre “Float Arm” è stata completata a giugno 2025, e altre unità sono previste entro l’anno. Questa collaborazione non solo valorizza il “saper fare” italiano nella meccanica di precisione, tipico del territorio veneto, ma posiziona BNP come un centro di produzione strategico per Hibot in Europa.

LA VISIONE CONSIDI: INNOVAZIONE E CRESCITA SOSTENIBILE

“Ancora una volta, Considi si pone come cerniera tra l’innovazione giapponese e le capacità manifatturiere d’eccellenza italiane,” dichiara Fabio Cappellozza, Presidente e founder di Considi. “Questa partnership è una riprova del nostro impegno per una crescita sostenibile e orientata al valore umano. Stiamo costruendo un futuro più sicuro ed efficiente, unendo menti brillanti e mani esperte.”

“Questa iniziativa non solo rafforza la visione di Considi di una crescita industriale sostenibile e human-centered, ma testimonia anche una relazione di lunga data con Hibot, con la quale Considi ha condiviso un percorso di innovazione fin dalle sue origini” dichiara Gianni Dal Pozzo, Ceo e founder di Considi.

Carlo Pettenon, CEO di BNP Srl, ha aggiunto: «Il fatto che Hibot abbia scelto di affidarsi a Considi e a BNP è un segnale importante: non si tratta soltanto di produzione, ma anche di un lavoro di pre-industrializzazione, in cui le sinergie tra noi e Considi risultano decisive. Hibot ha riconosciuto nella nostra filiera una flessibilità e una capacità di adattamento superiore rispetto ad altri fornitori valutati in Giappone, un elemento fondamentale in questa fase di sviluppo. Questo progetto rafforza ulteriormente il nostro legame con Considi, con cui stiamo lavorando fianco a fianco.»

La collaborazione tra Hibot e BNP rappresenta un modello virtuoso di come la visione globale e le competenze locali possano convergere per affrontare sfide complesse, come l’invecchiamento delle infrastrutture, e creare opportunità di crescita sostenibile in un’ottica di Digital Transformation.