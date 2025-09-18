Vertigini e stress da rientro, a Elisir oggi su Rai 3

Il tema iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 18 settembre, alle 10.50 su Rai 3, saranno le vertigini
Il tema iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 18 settembre, alle 10.50 su Rai 3, saranno le vertigini, una sensazione di instabilità o di movimento del mondo circostante che può rendere difficile camminare, muoversi normalmente e perfino alzarsi dal letto. Cosa le provoca? In studio il professor Fabio Beatrice, primario emerito di Otorinolaringoiatria della Asl Città di Torino.
A seguire, la professoressa Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica della Nutrizione all’Università San Raffele di Roma, parlerà di uno dei frutti più amati e versatili, ricco di fibre e antiossidanti che aiutano a proteggere cuore e intestino: la mela.
Lo spazio conclusivo, con il professor Giampaolo Perna, psichiatra, responsabile del Centro Disturbi d’Ansia e di Panico dell’Humanitas San Pio X di Milano, sarà dedicato allo stress da rientro, un disturbo che colpisce molte persone dopo le vacanze, con stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Come gestire la ripresa della routine quotidiana?
