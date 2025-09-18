Vertigini e stress da rientro, a Elisir oggi su Rai 3

Il tema iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 18 settembre, alle 10.50 su Rai 3, saranno le vertigini, una sensazione di instabilità o di movimento del mondo circostante che può rendere difficile camminare, muoversi normalmente e perfino alzarsi dal letto. Cosa le provoca? In studio il professor Fabio Beatrice, primario emerito di Otorinolaringoiatria della Asl Città di Torino.

A seguire, la professoressa Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica della Nutrizione all’Università San Raffele di Roma, parlerà di uno dei frutti più amati e versatili, ricco di fibre e antiossidanti che aiutano a proteggere cuore e intestino: la mela.

Lo spazio conclusivo, con il professor Giampaolo Perna, psichiatra, responsabile del Centro Disturbi d’Ansia e di Panico dell’Humanitas San Pio X di Milano, sarà dedicato allo stress da rientro, un disturbo che colpisce molte persone dopo le vacanze, con stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Come gestire la ripresa della routine quotidiana?