Stasera su Rai Storia “5000 anni e più” con “Odissea, dietro il mito”: le anticipazioni

“Odissea” in onda giovedì 18 settembre alle 21.10 su Rai Storia per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”

La paleontologia, la botanica e l’attenzione di Omero al mondo femminile sono le chiavi per risalire all’origine dei grandi misteri dell’Odissea e per scoprire le realtà nascoste nelle vicende narrate. Temi al centro di “Odissea” in onda giovedì 18 settembre alle 21.10 su Rai Storia per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”. In studio con Giorgio Zanchini, Silvia Romani, docente di Mitologia, di Religioni classiche e di Antropologia del mondo classico all’Università degli Studi di Milano.

A seguire, obiettivo sull’Odissea come testimonianza senza precedenti del suo tempo, della conoscenza scientifica, tecnologica, della cultura e del mondo metafisico degli antichi greci. La storia d’amore più potente dell’Odissea, quella tra Ulisse e la bellissima ninfa-dea Calipso è un profondo serbatoio di conoscenze omeriche sull’astronomia, la navigazione, la costruzione di navi e la marineria. L’Odissea racchiude la visione che gli antichi greci avevano della loro vita e del loro mondo. È la trasposizione letteraria della loro fame di conoscenza.