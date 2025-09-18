Stasera su Rai 5 “Signor Faletti”, un ritratto intimo di un uomo poliedrico

Le mille vite di un uomo capace di cambiare, evolvere e stupire: Giorgio Faletti. La sua straordinaria vita e carriera sono al centro dal doc “Signor Faletti”, in onda giovedì 18 ottobre alle 21.20 su Rai 5. È stato autore e interprete di canzoni di grande successo – tra cui “Signor Tenente”, presentata a Sanremo – attore in film cult del cinema italiano, scrittore di noir come “Io uccido”, best seller internazionale che lo ha consacrato tra gli scrittori italiani più letti al mondo.

“Signor Faletti” è un ritratto intimo, costruito attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d’archivio e le testimonianze di amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino. Tra loro i compagni del Derby Club di Milano, Antonio Ricci e Nino Frassica, ma anche i musicisti Paolo Conte, Angelo Branduardi e Paolo Fresu, lo scrittore Giancarlo De Cataldo, Fausto Brizzi e Nicolas Vaporidis, che ricordano la sua memorabile interpretazione nel film cult “Notte prima degli esami”.

Una produzione Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari. Scritto da Giuseppe Colella, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Filippetto, Michele Truglio. Prodotto da Lorenzo Torraca. Con la consulenza Roberta Bellesini Faletti. Produttore Rai: Fabio Mancini. Produttore Verve: Paolo Rivieccio.