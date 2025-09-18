Stasera su Rai 4 doppio appuntamento con “Criminal Minds: evolution XVII”

Prosegue, in prima visione su Rai 4, la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”: la trama dei due episodi

Prosegue, in prima visione su Rai 4, la diciassettesima stagione della serie poliziesca “Criminal Minds”. Appuntamento, giovedì 18 settembre alle 21.20, con il terzo e quarto episodio di “Criminal Minds: evolution” XVII”. In “Nostalgia di casa”, si scoprirà cosa Elias Voit ha sussurrato all’orecchio di Alvez nei minuti finali dell’episodio precedente, che lo ha fatto infuriare: il nome “BAU – Gate”, un sito nel dark web che contiene foto e meme di tipo pornografico, creati tramite deepfake, dell’intera squadra!

Nell’episodio 4, intitolato “La tela del ragno”, La BAU deve affrontare altri omicidi della Gold Star, che presentano lo stesso macabro modus operandi delle precedenti. Nel frattempo, Prentiss affronta le conseguenze del suo incontro con Brian Garrity e Garcia hackera il telefono clonato portatogli da Tyler Green.