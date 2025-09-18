Sospeso lo show televisivo di Jimmy Kimmel dopo i commenti su Charlie Kirk

Negli Stati Uniti sospeso lo show di Jimmy Kimmel dopo i commenti su Kirk. Trump: “Ottime notizie per l’America”

Battuta d’arresto per il Jimmy Kimmel Show. Il programma della Abc è stato sospeso “a tempo indeterminato” a seguito dell’intervento del conduttore sul caso di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un comizio nell’università dello Utah.

Il talk show non è andato in onda mercoledì e non lo sarà ancora per un tempo indefinito. La decisione è stata comunicata quasi all’improvviso tanto che gli ospiti attesi per la puntata allo El Capitan Thetre, lo storico cinema di Hollywood di proprietà di Walt Disney Company dove si gira lo show, erano già in viaggio verso Los Angeles. E arriva dopo le minacce del capo della Commissione federale per le telecomunicazioni, Brendan Carr, che aveva paventato la revoca della concessione a Abc e Disney, a cui fa capo l’emittente.

COSA HA DETTO JIMMY KIMMEL

L’intervento incriminato di Jimmy Kimmel è: “La banda MAGA sta cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico”.

Nextstar che distribuisce i contenuti di Abc, attraverso il suo presidente Andrew Alford, ha definito “i commenti del signor Kimmel sulla morte del signor Kirk sono offensivi e insensibili in un momento critico del nostro dibattito politico nazionale, e non crediamo che riflettano lo spettro di opinioni, punti di vista o valori delle comunità locali in cui operiamo“. E ha aggiunto che “continuare a dare al signor Kimmel una piattaforma di trasmissione nelle comunità che serviamo non è semplicemente nell’interesse pubblico al momento, e abbiamo preso la difficile decisione di anticipare (la fine, ndr) il suo programma nel tentativo di lasciare che prevalga la lucidità mentale mentre ci avviamo verso la ripresa di un dialogo rispettoso e costruttivo“. Il contratto di Kimmel scade a maggio 2026.

TRUMP: “OTTIME NOTIZIE PER L’AMERICA”

Trump, sul suo social Truth, ha commentato con soddisfazione. Kimmel è da sempre un oppositore. Il presidente ha così gioito: “Ottime notizie per l’America: il Jimmy Kimmel Show, con ascolti in discussione, è cancellato. Congratulazioni ad ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che andava fatto”. Poi la bordata: “Kimmel non ha nessun talento e ha ascolti peggiori persino di Colbert, se possibile. Questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti assoluti, su Fake News NBC. Anche i loro ascolti sono pessimi. Forza NBC!!! Presidente DJT”.

TRUMP: “STO CLASSIFICANDO ANTIFA COME UNA IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA”

Sempre su Truth, Trump ha annunciato una decisione sul gruppo antifascista di estrema sinistra: “Sono lieto di informare i nostri numerosi patrioti statunitensi che sto classificando Antifa, un disastro malato, pericoloso e radicale di sinistra, come una importante organizzazione terroristica. Raccomanderò inoltre con forza che coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo, in conformità con i più elevati standard e prassi legali. Grazie per l’attenzione!”.

