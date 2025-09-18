San Donato Milanese: le dà appuntamento sui social poi la stupra, arrestato un 36enne

Le dà appuntamento via social, poi la violenza: arrestato 36enne. Il fatto è avvenuto a San Donato Milanese: l’uomo era un pregiudicato ora di nuovo in carcere

Ha attirato una ragazza di 20 anni a un appuntamento via social e poi l’ha violentata e tentato di rapinare sotto la minaccia di un coltello. Lunedì però i carabinieri di San Donato Milanese hanno rimandato in carcere il pregiudicato, un italiano di 36 anni. Le accuse, oltre alla violenza sessuale, riguardano la tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini si sono avvalse della videosorveglianza attiva nei dintorni del capolinea della metropolitana a San Donato, dove i due si erano dati il primo appuntamento. Al pregiudicato e alla sua auto i militari- precisa una nota dell’Arma- sono arrivati anche grazie alle passate fotosegnalazioni del soggetto e alle informazioni fornite dalla giovane, “lucide, coerenti e dettagliate”.

