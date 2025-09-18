Regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025

Elezioni regionali, Zaia firma il decreto: Veneto al voto il 23 e il 24 novembre. Si conclude il tormentone sulla data che non era stata ancora resa nota

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del presidente della giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi.

“Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15”, ha detto Zaia. Si conclude così il tormentone sulla data del voto che fin qui non era stata ancora resa nota. Ora “per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente- ha aggiunto Zaia- le giornate per presentare le candidature e, quindi, le liste sono il 24 ottobre e del 25 ottobre“.

Zaia augura “a tutti coloro che si candideranno una buona campagna elettorale. Esprimo l’auspicio, inoltre, che sia una campagna di reale, civile e sereno confronto costruttivo, condotto nell’interesse di tutti noi veneti. Spero anche sentitamente che la squadra che sarà chiamata dall’elettorato a guidare questa Regione e ad affrontare i prossimi cinque anni di governo sia una squadra che possa portare ancora più in alto il nostro Veneto. Ringrazio tutti i cittadini- ha concluso- invitandoli ad andare a votare”.

