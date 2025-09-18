Primo bacio gay a Beautiful: ecco chi sono i protagonisti

Dopo anni di attesa, Beautiful apre le sue porte a un racconto più inclusivo, moderno e in linea con la realtà: primo bacio gay nella soap

Svolta epocale a ‘Beautiful’. Dopo quasi quattro decenni di intrighi amorosi, scandali familiari e passione tra le passerelle della Forrester Creations, la soap più famosa al mondo si apre (finalmente) alla diversità: arriva la prima coppia gay maschile della serie e con essa, anche il primo bacio tra due uomini.

È, infatti, andato in onda ieri, in America, il primo bacio gay nella storia della soap. I volti di questo momento storico sono Christian Weissmann che interpreta Remy Pryce, giovane personaggio già inserito nella trama e Harrison Cone che interpreterà il nuovo arrivato Deke, che vestirà i panni di un aspirante stilista appena assunto dalla Forrester Creations. I due si incontreranno sul posto di lavoro e tra uno schizzo di moda e l’altro scatterà qualcosa di più.

In Italia la messa in onda della puntata avrà un leggero ritardo rispetto agli Stati Uniti, forse qualche mese, come spesso accade per la trasmissione della soap. Una vera rivoluzione per una serie da sempre molto classica nei suoi intrecci sentimentali, dove le storie LGBTQ+ sono state finora del tutto assenti o marginali. Dopo anni di attesa, Beautiful apre le sue porte a un racconto più inclusivo, moderno e in linea con la realtà. E lo fa con una coppia giovane, inserita nel cuore della soap e non relegata a un ruolo secondario. Per molti fan questo passo è stato atteso a lungo: Beautiful è sempre stata vista come una soap piuttosto tradizionale, con amori spesso eterosessuali, triangoli amorosi e drammi familiari e una cosa è certa: Beautiful, che sembrava non cambiare mai, ha appena scritto una pagina di storia delle soap.

