Oggi su Rai Movie il film “Lonely Hearts”: la trama

Un noir cruento e impegnativo: giovedì 18 settembre alle 21.15 su Rai Movie c’è “Lonely Hearts” di Todd Robinson, un film ispirato a una storia vera, accaduta negli States fra gli anni Quaranta e Cinquanta. Ray e Martha sono una coppia di assassini che, fingendosi fratello e sorella, truffa donne sole in cerca dell’anima gemella, per poi ucciderle.

Una coppia di poliziotti, Robinson e Hildebrandt, si mette sulle loro tracce, ma non sarà un lavoro facile. Film d’atmosfera, avvincente e cupo, il cast – John Travolta, James Gandolfini, Laura Dern, Jared Let – azzeccato e con una Salma Hayek che risalta in un personaggio torbido e inquietante.