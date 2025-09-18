Nella nuova release i KO.party sono “alle corde”

Disponibile nelle radio e in streaming “alle corde”, il nuovo singolo dei KO.party: una ballad pop rock venata di malinconia

Ci sono relazioni che assomigliano a veri campi di battaglia: lotte, accuse, silenzi che scavano ferite invisibili, fino a farci sentire ignorati o schiacciati dal peso del senso di colpa. È come trovarsi avvolti da una nebbia che confonde, che rende tutto più opaco e noi stessi sempre più invisibili.

In questi momenti, anche se il cuore sussulta e il mondo intorno sembra non offrire appigli, l’unica scelta possibile diventa abbandonare il campo e andarsene.

Da questa immagine nasce “alle corde”, il nuovo singolo dei KO.party: una ballad pop rock venata di malinconia. Un brano che non racconta un duello contro qualcun altro, ma una resa dei conti dal sapore western a livello interiore: con se stessi, con le proprie fragilità, con la necessità di chiudere una battaglia per ritrovare la libertà.

I KO.party sono un duo italiano nato a Fondi (Latina) nel 2023 e formato da Domenico Pernarella (voce) e Valerio Sepe (chitarra). Il loro sound mescola con naturalezza diversi generi, tra cui funk, pop e rock, dando vita a un’identità fresca e fortemente evocativa.

Il debutto avviene il 31 marzo 2023 con il singolo “Candy”. Nel dicembre 2024 iniziano una nuova collaborazione con l’etichetta Sorry Mom!, con la quale hanno già pubblicato i singoli “I Cuori Esposti” a febbraio e “ma la sorte” ad aprile.