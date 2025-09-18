In radio “Questa notte” il nuovo singolo inedito di Roxy B

Già nelle radio “Questa notte” il nuovo singolo inedito di Roxy B., scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale

Già nelle radio “Questa notte” il nuovo singolo inedito di Roxy B., scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale (L’n’R Productions / Universal Music Italy). Fuori anche il video girato nei dintorni di Napoli.

Il titolo riflette lo stato di oscurità interiore espresso nel brano, ma anche il fatto che esso appartiene a “Questa notte”, che la vita può tornare ad essere luminosa, se solo si riconoscesse il proprio valore e lo si difendesse.

“In questo brano, le parole sono state scritte a più riprese, man mano che riflettevo sulle volte in cui si è attivato in me il medesimo meccanismo di attaccamento e resistenza al cambiamento – afferma Roxy B. – parlo della difficoltà di lasciare andare ciò che è cambiato, ciò che è finito, ciò che non arricchisce più. La delusione per la fine di un rapporto che si credeva solido e così unico e speciale da proiettarlo nel futuro, può essere troppo dolorosa per essere accettata. E così, per alleviare quella sofferenza, anche solo per un momento, ci si accontenta di ricevere quel poco e diverso che resta. Questo però può portare altro dolore, perché invece di seguire il flusso della vita ed i suoi cambiamenti, si rimane attaccati a ciò che poteva essere, ma non è stato e non sarà. Si continua a dedicare energie, pensieri ed azioni a qualcosa che non esiste più e che, in alcuni casi, non è mai esistito. E ciò, anche quando ci si rende conto che tutto quello che si poteva fare per migliorare il rapporto è stato fatto, ma senza successo. Trattenere il passato e, quindi, il dolore generato dalla perdita, cercare una scorciatoia esterna, invece di concentrarsi su sé stessi per ricostruire la propria serenità ed andare oltre, sono comportamenti che, alla fine, impediscono che si crei lo spazio interiore necessario ad accogliere il nuovo che sta arrivando e, quindi, di procedere con la propria vita, quella reale.”

Qui il video: https://youtu.be/edAxsd34994

Il video, girato nei dintorni di Napoli, regia di Salvatore Maiorano che lo ha ideato e realizzato, fa emergere le varie emozioni e bisogni descritti nel brano, così come la realtà illusoria in cui si può rimanere ingabbiati alla fine di un rapporto significativo.

Roxy B. è una cantante di origine abruzzese, milanese di adozione. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni ’80. Da sempre appassionata di musica e di canto, cresce ascoltando soprattutto le grandi voci femminili americane del jazz, blues, soul e bossa nova (Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto, per citarne alcune).

Durante gli anni dell’università, si esibisce in alcuni locali abruzzesi. Solo molti anni dopo, la pausa forzata del lockdown crea lo spazio necessario per farla riavvicinare al canto e questa volta non solo per il piacere di cantare, ma soprattutto per il bisogno di conoscere la propria voce e scoprirne tutte le potenzialità.

Nel 2020, Roxy B. inizia a studiare canto con Daniela Carelli e nel 2023, come parte del proprio percorso didattico, registra la cover di “Poesia” di Riccardo Cocciante, nella versione di Patty Pravo, con lo pseudonimo di Bise. Roxy B. continua i suoi studi con il cantante lirico Salvatore Cilia e la jazzista Elisabetta Guido, suoi attuali vocal coaches. Nel frattempo arricchisce il suo bagaglio artistico frequentando corsi di recitazione cinematografica e teatrale, partecipando a workshop di improvvisazione teatrale e laboratori residenziali di teatro danza.

“Per amore”, scritto da lei con Antonio Esposito e Luca Rustici, è il singolo uscito a fine 2024 seguito da “Siamo Noi”. Per l’estate 2025, sempre scritto con Esposito e Rustici, ha pubblicato “Crash” e a settembre “Questa notte”, brano sofisticato e introspettivo che aiuta a confrontarsi con il cambiamento.