Il film “Per tutta la vita” oggi su Rai 3: la trama

La trama del film “Per tutta la vita” su Rai 3 ispirato a una storia vera: quella di un giudice che annulla decine di matrimoni dopo aver scoperto che il sacerdote celebrante non era abilitato

Un film ispirato a una storia vera: quella di un giudice che annulla decine di matrimoni dopo aver scoperto che il sacerdote celebrante non era abilitato. Così, da un giorno all’altro, coppie un tempo “per sempre” si ritrovano ufficialmente senza legami. È “Per tutta la vita” di Paolo Costella – una commedia brillante e malinconica che esplora le crepe, le verità e i non detti delle relazioni di lunga data – in onda giovedì 18 settembre alle 21.20 su Rai 3. Nel cast, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini, Fabio Volo, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi.

In questo limbo sospeso tra legalità e sentimenti, quattro coppie si confrontano con l’ipotesi di un nuovo “sì”. Ma cosa significa risposarsi con la stessa persona, anni dopo? È davvero un atto d’amore, o un gesto formale? E cosa succede se nel frattempo qualcosa – o qualcuno – è cambiato? Tra colpi di scena, confessioni inaspettate, risate e momenti di introspezione, le storie si intrecciano e si svelano.