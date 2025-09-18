“I Got You (I Feel Good)” è il nuovo singolo di GABBO

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “I Got You (I Feel Good)” il nuovo singolo di GABBO

L’artista reinterpreta “I Got You (I Feel Good)” di James Brown, uno dei brani più popolari di sempre, in chiave hip hop, dove il basso è protagonista non solo nel groove, ma anche nella melodia e nella parte solistica.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo è uno dei brani con cui sono cresciuto, mi riporta a quando ero un ragazzino e sognavo di fare il musicista, ore ed ore chiuso in una saletta prove con i miei amici a suonare brani pieni di groove”.

Biografia

Gabriele (Gabbo) Centofanti [Bassista/ Produttore] già dal 1999 svolge attività concertistica con diverse formazioni spaziando tra vari generi musicali (dalla classica al rock, passando per il funk/jazz e il pop) fino ad arrivare al rap, genere del quale diventa uno dei maggiori esponenti musicali grazie alla collaborazione iniziata nel 2006 e tutt’ora in essere con la band storica dei Cor Veleno, inizialmente formata da Primo, Grandi Numeri e Squarta e diversi anni dopo da Gabbo stesso.

Nel 2008 Squarta & Gabbo fondano ”Rugbeats”, studio di produzione musicale che ha prodotto e collaborato con numerosi artisti della scena rap e non solo, tra i quali gli stessi Cor Veleno, Coez, Gemitaiz, Madman, Fabri Fibra, Franco126, MezzoSangue, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Marracash, Mostro, Clementino, Colle der Fomento, Tormento, En?gma, Raiz, Gemello, Cranio Randagio, Rancore, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

La forte passione per il jazz e la musica R&B ereditata da suo padre trombettista e la grande passione per il rap, portano Gabbo a dare vita a vari progetti musicali Nu-Jazz e a collaborare con alcuni dei più grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale come Massimo Moriconi, Danilo Rea, Emilia Zamuner ed altri.