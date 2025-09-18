Filippo Turetta aggredito in carcere: colpito con un pugno da un altro detenuto

Filippo Turetta, arrestato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato aggredito in carcere. Un detenuto di 55 anni lo avrebbe colpito con un pugno

Filippo Turetta è stato aggredito in carcere a Verona: sarebbe stato colpito con un pugno da un altro detenuto di 55 anni. La notizia è stata data dal quotidiano L’Arena. Turetta, condannato in primo grado per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, sta scontando la pena nel carcere di Montorio. Prima della condanna, arrivata il 3 dicembre 2024, era stato detenuto in custodia cautelare dal giorno dell’arresto, avvenuto pochi giorni dopo il delitto.

Il detenuto 55enne che ha colpito Turetta con un pugno sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. I fatti risalgono all’agosto scorso: l’aggressione sarebbe avvenuta nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione “protetta”.

