È in radio “In un solo cielo” il nuovo inedito di musu, brano scritto sempre con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che si è occupato anche della produzione

È in radio “In un solo cielo” il nuovo inedito di musu, brano scritto sempre con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che si è occupato anche della produzione. Il brano è disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal). Fuori anche il video.

“In un solo cielo” è una canzone ispirata dal tramonto, con quelle vibrazioni uniche, cariche di quiete e di malinconia, come quando il dolore di una storia finita è ormai alle spalle e non resta che un’accettazione pacifica di due strade che si separano lasciando indietro tutto ciò che le accomunava, se non il cielo. E come il dolore che si esaurisce, il tramonto segna il giorno che volge al termine: ancora pochi istanti per osservare ciò che già non è più, perché domani sarà un sole nuovo.

« Con questo brano, nato sul finire della mia precedente relazione – racconta musu – voglio comunicare che a volte bisogna lasciare andare cose che pensavamo essere nostre per sempre e che bisogna lasciarsi cadere, perché restare aggrappati alle situazioni è molto più doloroso che schiantarsi sul fondo. “In un solo cielo” è da subito sembrato il titolo perfetto, rappresenta quel luogo a metà tra terra e paradiso in cui le distanze più incolmabili appaiono minuscole. La canzone è nata sul finire della mia precedente relazione.»

Qui il video: https://youtu.be/TiDRR0eX130

“Il video, girato per le scene interne a Napoli e le esterne sul litorale di Mondragone (CE), ha due ambientazioni quasi contrapposte: dalla stanza buia, fatte di oggetti di uso quotidiano, si passa a un paesaggio desertico in cui dune di sabbia e cielo si fondono alla luce di un tramonto. Il vagare solitario del protagonista all’interno di queste scene restituisce due tipi di solitudine: la prima sconfitta e dolente, la seconda fatta di accettazione, di una serena malinconia. Per le scene esterne il meteo era incerto, quel giorno. Quando siamo giunti sul luogo – afferma il regista Salvatore Maiorano – il tramonto si è presentato in tutta la sua meraviglia. È stato il cielo a regalarci l’atmosfera che cercavo.”