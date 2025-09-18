Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, danneggia il Pronto soccorso del Pellegrini di Napoli

Spinte al personale dell’Ospedale Pellegrini di Napoli: sotto accusa l’attore di ‘Mare Fuori’ Artem Tkachuk. Il giovane era in uno stato di forte agitazione
Artem Tkachuk, attore di 25 anni, conosciuto per il ruolo di Pino O’ Pazzo che interpreta nella serie tv ‘Mare Fuori’, è accusato di aver spintonato il personale sanitario e di vigilanza dell’Ospedale Pellegrini di Napoli. Il giovane, per motivi ancora da chiarire, era stato portato nel nosocomio dal 118, dando in escandescenze: in uno stato di forte agitazione, dopo aver spintonato il personale, ha danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro: Tkachuk ha provato a sfuggire ai militari, ma è stato bloccato. Ulteriori accertamenti sono in corso.
