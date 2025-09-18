“36AM” è il nuovo album dei Lokomorf

Un progetto che nasce solista e poi si allarga per contenere una passione strabordante: “36AM” (Level Up Dischi) è l’album d’esordio dei Lokomorf, formazione che nasce intorno all’iniziativa del musicista italiano Rod Catani

Originario della Toscana, Catani ha militato in diverse band prima di decidere di allestire un proprio progetto. Internazionale, per via delle influenze, della traiettoria musicale e dei componenti di una band che sta prendendo forma e sostanza, pubblica un disco già molto compiuto e significativo, con sensazioni stratificate lungo otto brani che alternano intensità, ironia, potenza e istinto.

“36AM è una collezione di pezzi scritti, arrangiati e registrati per pura passione, utilizzando la migliore tecnologia disponibile associata al talento e l’ispirazione dei tre musicisti che hanno contribuito alla sua realizzazione; un lavoro fatto con amore e senza compromessi che trae ispirazione da una moltitudine di fonti diverse e aspira ad affermare un’identità sonora propria. 36AM è inoltre anche l’impulso che porta alla nascita di Lokomorf e alla creazione del suono distintivo del Trio, che si prepara a interpretarlo dal vivo”.