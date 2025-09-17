Su Rai 2 al via la serie “Occhi di gatto”, in prima visione: la trama

Tratta dall’omonimo manga, la serie francese “Occhi di gatto” sarà proposta in prima visione in quattro appuntamenti di due puntate, in onda da mercoledì 17 settembre alle 21.20 su Rai 2. In contemporanea tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay.

Parigi, ottobre 2024. La giovane Tamara Chamade ritrova in una grande esposizione un quadro che era appartenuto a suo padre dieci anni prima. Con le sue sorelle, Sylia e Alexia, decide di rubare il quadro per riuscire a scoprire la verità sul destino del loro papà. Le ragazze daranno vita a un trio che diventerà l’incubo della polizia parigina.

La serie diretta da Alexandre Laurent è stata il maggior successo della tv francese nella scorsa stagione, con una media per puntata che ha superato i cinque milioni di spettatori con uno share del 24%. È una storia al femminile, avvincente e moderna, con tre grandi interpreti – Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain – che formano un trio di giovani forti e determinate destinato a conquistare anche il pubblico italiano. Ad affiancarle c’è un cast prestigioso che include Élodie Fontan, Carole Bouquet, Gilbert Melki e Guillaume de Tonquédec. La serie prevede quattro prime serate, in onda a partire dal 17 settembre.