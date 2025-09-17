Stasera su Rai 5 torna “Noos. Viaggi nella natura”: le anticipazioni

Alberto Angela e “Noos. Viaggi nella natura” – in onda mercoledì 17 settembre alle 21.15 su Rai 5 – raccontano l’incombere della stagione secca su tutti gli animali del Serengeti. È il momento più duro dell’anno per alcuni, ma una miniera di cibo per altri. La crescente siccità trasforma la pozza d’acqua in una trappola mortale per le mandrie, ma per i leoni è un dono, e Kali e i suoi cuccioli sono finalmente in grado di godersi la vita nel cuore del grande branco.

Jasari e la sua famiglia di licaoni si vedono contendere cibo e territorio da Zalika e dal suo clan di iene, devono quindi addestrare i loro cuccioli a lottare per sopravvivere. I leoni maschi dalla nera criniera tornano e uccidono due cuccioli del clan di Zalika, ma questo è solo l’inizio del loro regno del terrore. Bakari il babbuino vive in esilio dal suo branco, ma spia le angherie del capo contro il suo cucciolo adottivo. Quando i fulmini appiccano un incendio devastante, i licaoni si trovano separati dai loro cuccioli e lottano per salvarli.

Quando anche i babbuini si trovano in pericolo, Bakari ritorna per salvare il cucciolo. I leoni dalla nera criniera attaccano il branco, e Kali è ancora una volta costretta a fuggire per salvarsi la vita. Mentre il fuoco si estende e il Serengeti viene consumato dalle fiamme, chi sopravviverà e come si riprenderà mai la terra?