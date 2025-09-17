Sogin ottiene il riconoscimento ‘Livello A’ nell’assessment ESG di Synesgy. Confermato l’impegno della Società per un futuro sostenibile

Sogin ha ottenuto il massimo riconoscimento “Livello A” nell’assessment ESG (Environmental, Social, and Governance) condotto tramite la piattaforma digitale globale Synesgy, sviluppata per misurare la sostenibilità delle aziende.

La valutazione, basata su standard internazionali, tra cui i Global Reporting Initiative (GRI) e il quadro di riferimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), conferma l’approccio rigoroso e coerente della Società nella gestione delle tematiche ESG.

Questo risultato testimonia la capacità di Sogin di integrare i principi della sostenibilità all’interno delle proprie attività di gestione e smantellamento degli impianti nucleari e di trattamento dei rifiuti radioattivi, con un impegno concreto in termini di trasparenza, inclusione, equità e tutela ambientale, elementi fondamentali per rafforzare la fiducia degli stakeholder attraverso azioni concrete e misurabili.

Un aspetto distintivo del percorso è stato il coinvolgimento dell’intera filiera dei fornitori. In particolare, Sogin ha inserito i criteri ESG tra i parametri premianti nelle procedure di gara, con l’obiettivo di assegnare alla Sostenibilità il ruolo di vero motore per promuovere l’innovazione e il miglioramento dei processi aziendali, contribuendo alla creazione di valore condiviso e al benessere dell’ambiente, delle persone e della società nel suo complesso.