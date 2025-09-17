Serata thriller su Rai 4 con “Founders Day”: la trama del film

Mercoledì 17 settembre alle 21.20, Rai 4 propone il film thriller/horror “Founders Day” di Erik Bloomquis: ecco la trama

Nella cittadina di Fairwood, nel New England, fervono i preparativi per la campagna elettorale che vedrà scontrarsi i due candidati alla carica di sindaco, ma improvvisamente le persone legate ai due candidati iniziano a morire nei modi più cruenti, trucidati da un assassino misterioso che indossa la maschera di uno dei Padri Fondatori.

Mercoledì 17 settembre alle 21.20, Rai 4 propone il film “Founders Day” di Erik Bloomquist. Sulla scia del filone slasher-movie riportato in auge dalla saga “Scream”, “Founders Day” è un thriller/horror d’azione che si dipana attorno a una trama gialla: chi sarà l’assassino e qual è il suo movente? Nell’intricato intreccio si muovono personaggi ambigui, sequenze ad altissima tensione e una sottile satira sociale che guarda al modo come sono organizzate le campagne elettorali nell’epoca delle tecnologie digitali.