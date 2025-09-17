Malgioglio: “Nessun doppio senso, Gelato al cioccolato è la storia di un budino”

Cristiano Malgioglio – cantante, paroliere, personaggio tv, autore del testo – smentisce al Corriere della Sera che nel pezzo “Gelato al cioccolato” si parli di un’avventura passionale

No, “Gelato al cioccolato” non è una canzone a doppio senso, come dice Pupo. Cristiano Malgioglio – cantante, paroliere, personaggio tv, autore del testo – smentisce al Corriere della Sera che nel pezzo si parli di un’avventura passionale: macché, è la storia d’un budino. “Figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Pupo dice pure che è la canzone preferita di Putin. Mi chiamò il suo discografico Freddy Naggiar: “Ho qui un ragazzo, vorrei chiamarlo Pupo”. “Bupo?”. “Sì. Scrivigli una canzone fresca”. Torno a casa, mi viene voglia di budino al cioccolato, lo preparo. La governante aveva scambiato i barattoli di sale e zucchero. Ed è venuto “dolce un po’ salato”. La storia del mio amante mi sa che l’ha messa in giro Pieraccioni”.

Anche “Ancora, ancora, ancora” fece scandalo. “Ero avanti. Per Amanda Lear scrissi Ho fatto l’amore con me. Per Raffaella Carrà, Boncompagni mi fece sentire A far l’amore comincia tu, mi sembrava una filastrocca, risposi: “Questo pezzo è orrendo”. Preferii fare Forte, forte, forte, anche lì c’è erotismo. Non compongo con la testa di un uomo, ma di una donna”.

