L’Eredità delle Donne – Cartellone OFF: fino al 31 ottobre continua lo scouting

LA COMUNICAZIONE

Tutte le attività approvate saranno inserite all’interno della comunicazione del festival e diffuse attraverso i canali ufficiali (comunicazioni alla stampa, sito internet e social). I soggetti proponenti dovranno utilizzare il logo OFF del Festival e i materiali coordinati che saranno forniti in sede di approvazione e dovranno farsi carico di tutti gli aspetti progettuali, organizzativi e realizzativi della proposta.

IL FESTIVAL

IF – Intelligenze Femminili è il titolo dell’edizione 2025 dell’Eredità delle Donne che celebra il valore e la necessità delle donne che con la loro visione e i loro gesti hanno messo in atto una rivoluzione, in un momento storico in cui il cambiamento è strettamente legato all’intelligenza artificiale che ha reso possibili progressi straordinari nei campi della medicina, dei trasporti, della comunicazione, della ricerca scientifica. E, come ogni altra rivoluzione, nemmeno questa è neutrale: EDD2025 esplorerà non solo l’IA ma soprattutto le IF, quelle Intelligenze Femminili in grado di guidare e correggere gli eccessi dei sistemi statistici elaborati dagli algoritmi. La domanda che guiderà le riflessioni del festival, quindi, non poteva che essere What IF? Come funzionerebbe il mondo se fosse guidato dall’intelligenza femminile? Cosa succederebbe se la donna fosse davvero e letteralmente dea ex machina?

L’Eredità delle Donne è dedicato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, la prima ‘Madre della Patria’ e Madre della Cultura Italiana ed europea ante litteram. Grazie al suo generoso contributo, è stato possibile mantenere integro l’intero patrimonio culturale e artistico della città di Firenze, rendendola lo scrigno mondiale che tutti conosciamo.

La manifestazione, che negli anni ha coinvolto più di 500 ospiti da tutto il mondo, registrando oltre 80 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1,5 milioni di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori, con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana.