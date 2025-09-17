L’Eredità delle Donne – Cartellone OFF: fino al 31 ottobre continua lo scouting per il programma diffuso in tutta Italia. Serena Dandini: “Mai come in questo momento abbiamo bisogno di stare insieme e condividere le nostre esperienze”
L’Eredità delle donne apre a tutta l’Italia. Continua fino al 31 ottobre lo scouting di idee, progetti e iniziative per il cartellone OFF della manifestazione dedicata all’empowerment e alle competenze femminili. “Mai come in questo momento abbiamo bisogno di stare insieme e condividere le nostre esperienze” ha detto Serena Dandini che cura la direzione artistica del festival.
Ese per questa ottava edizione Firenze dal 21 al 23 novembre resterà il centro dell’evento, i valori e i temi della manifestazione arriveranno ben oltre i confini fiorentini, grazie a una selezione di iniziative in presenza e online che si svolgeranno in tutta Italia e che popoleranno quello che si annuncia come il più partecipato programma diffuso dell’Eredità Delle Donne.
Anche per questa edizione la call è aperta a tutti: associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi spontanei e singoli cittadini e cittadine. Rinnovato il modello di selezione delle iniziative: il programma del cartellone OFF si popolerà quasi in tempo reale, giorno dopo giorno, facilitando anche gli aspetti organizzativi.
COSA PROPORRE al Programma OFF Incontri e conferenze, dibattiti o momenti divulgativi e di approfondimento, spettacoli ma anche reading, trekking urbani, visite guidate, mostre, performance e tanto altro. Tutte le iniziative affini alle tematiche e ai valori del festival hanno l’opportunità di essere inserite nel cartellone OFF de L’Eredità delle Donne.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE Le proposte sono da presentare entro il 31 ottobre esclusivamente online, attraverso gli appositi form di partecipazione che si trovano sul sito www.ereditadelledonne.eu.Le proposte presentate saranno soggette ad approvazione da parte dell’organizzazione che verificherà l’attinenza con le tematiche e i valori del festival. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio dell’organizzazione.
TEMPISTICHE
Proroga call fino al 31 ottobre 2025
Valutazione immediata delle proposte con pubblicazione dell’iniziativa sul sito della manifestazione
LA COMUNICAZIONE Tutte le attività approvate saranno inserite all’interno della comunicazione del festival e diffuse attraverso i canali ufficiali (comunicazioni alla stampa, sito internet e social). I soggetti proponenti dovranno utilizzare il logo OFF del Festival e i materiali coordinati che saranno forniti in sede di approvazione e dovranno farsi carico di tutti gli aspetti progettuali, organizzativi e realizzativi della proposta.
IL FESTIVAL IF – Intelligenze Femminili è il titolo dell’edizione 2025 dell’Eredità delle Donne che celebra il valore e la necessità delle donne che con la loro visione e i loro gesti hanno messo in atto una rivoluzione, in un momento storico in cui il cambiamento è strettamente legato all’intelligenza artificiale che ha reso possibili progressi straordinari nei campi della medicina, dei trasporti, della comunicazione, della ricerca scientifica. E, come ogni altra rivoluzione, nemmeno questa è neutrale: EDD2025 esplorerà non solo l’IA ma soprattutto le IF, quelle Intelligenze Femminili in grado di guidare e correggere gli eccessi dei sistemi statistici elaborati dagli algoritmi. La domanda che guiderà le riflessioni del festival, quindi, non poteva che essere What IF? Come funzionerebbe il mondo se fosse guidato dall’intelligenza femminile? Cosa succederebbe se la donna fosse davvero e letteralmente dea ex machina?
L’Eredità delle Donne è dedicato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, la prima ‘Madre della Patria’ e Madre della Cultura Italiana ed europea ante litteram. Grazie al suo generoso contributo, è stato possibile mantenere integro l’intero patrimonio culturale e artistico della città di Firenze, rendendola lo scrigno mondiale che tutti conosciamo.
La manifestazione, che negli anni ha coinvolto più di 500 ospiti da tutto il mondo, registrando oltre 80 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1,5 milioni di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori, con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana.