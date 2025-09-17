Le truppe di Israele controllano la metà di Gaza City, l’ONU: “È genocidio”

Assalto a Gaza City, l’esercito di Israele “Controlliamo oltre il 40% della città, distrutti siti di Hamas”. La Commissione Onu: “È genocidio”

Prosegue l’assalto finale di Israele a Gaza City. L’operazione, in corso da stamattina, ha visto le forze israeliane mettere a segno una devastante invasione di terra, con carri armati (ma anche ruspe e caterpillar), caccia e droni. I morti, a metà giornata, erano almeno 61. Poco fa, sui social, l’Idf ha mandato un messaggio che dice questo: “L’esercito ha fatto esplodere diversi blindati telecomandati, distruggendo molti edifici in vista dell’ingresso di altre forze militari. Abbiamo iniziato ad abbattere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un’area di combattimento pericolosa. Controlliamo il 40% della città”: è il messaggio del portavoce in lingua araba dell’Idf sui social.

E ancora: “Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Nelle ultime 24 ore, le truppe della 98/a Divisione hanno iniziato operazioni di terra nel centro di Gaza city. Le truppe che operano sul terreno sono entrate con supporto di fuoco dall’aria e dal mare. Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione ed edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell’area”.

ERDOGAN: “NETANYAHU FARÀ LA STESSA FINE DI HITLER”

“Chi governa Israele non è altro che una rete di assassini che ha trasformato la propria visione radicale in un’ideologia fascista. In questo senso, Netanyahu è praticamente imparentato ideologicamente con Hitler. Possiede questa caratteristica”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando con i cronisti di rientro dal vertice di Doha. Lo riporta Anadolu. “Proprio come Hitler, influenzato dai progressi compiuti, non fu in grado di prevedere la sconfitta che lo attendeva, Netanyahu subirà lo stesso destino finale. Io credo in questo”, ha aggiunto.

ISRAELE ANNUNCIA “L’ASSALTO FINALE”

Sarebbe di almeno 41 morti, il bilancio delle vittime palestinesi uccise dall’alba dall’esercito israeliano, a Gaza City. I raid si sono intensificati di gran lunga nelle ultime ore, tanto che i media internazionali, definiscono quello in corso, “l’assalto finale”. Attraverso una imponente invasione di terra, con carri armati, caccia e droni, l’idf ha costretto i palestinesi a fuggire nella notte, senza avere nemmeno una meta sicura. Molti testimoni hanno raccontato ad Al Jazeera che i bombardamenti hanno causato numerosi sfollati e che altrettanti sono costretti a restare perché non sanno più dove andare.

RUBIO: HAMAS HA POCO TEMPO PER ACCETTARE ACCORDO DI CESSATE IL FUOCO

Axios sostiene che i raid israeliani sarebbero partiti dopo l’incontro avvenuto in Israele tra Netanyahu e Rubio. Il segretario di Stato americano infatti, avrebbe riferito al premier dell’appoggio del presidente Trump sulle operazioni di terra, a patto che queste si concludano il prima possibile. Rubio, che questa mattina arriverà in Qatar, ha sottolineato che, viste le operazioni militari in corso di Israele “pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana”.

Ad essere preoccupati per quanto sta avvenendo nella Striscia, sono anche i parenti degli ostaggi israeliani. Secondo il Time of Israel, alcuni di loro, si sarebbero accampati con i sacchi a pelo fuori l’abitazione di Netanyahu in segno di protesta.

KATZ: GAZA STA BRUCIANDO

In merito all’assalto di Gaza, su X, il ministro della Difesa israeliano Katz ha scritto che “Gaza sta bruciando. L’IDF sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati dell’IDF stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non cederemo e non ci tireremo indietro, finché la missione non sarà completata“.

COMMISSIONE ONU: A GAZA È GENOCIDIO

Mentre a Gaza City prosegue l’assalto dell’Idf, una commissione indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Israele di “genocidio”. Nel rapporto si legge: “La Commissione conclude che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno l’intento genocida di distruggere, in tutto o in parte, i palestinesi nella Striscia di Gaza”.

La presidente Navi Pillay, durante un’intervista rilasciata ad Al Jazeera, ha spiegato che la Commissione ha raggiunto tale conclusione dopo aver analizzato gli ordini e le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e Isaac Herzog: “Poiché questi tre individui erano agenti dello Stato, sotto la legge, lo Stato è ritenuto responsabile. Quindi diciamo che è lo stato di Israele che ha commesso un genocidio”, ha detto Pillay.

Immediata la replica dell’ambasciatore israeliano a Ginevra che ha criticato il rapporto definendolo “scandaloso e diffamatorio”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)