Il film “La ragazza del mare” oggi in prima visione su Rai 1: la trama

La vera storia di Gertrude Ederle, detta Trudy, che nel 1926 fu la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. La racconta il film “La ragazza del mare” di Joachim Rønning, in onda in prima visione mercoledì 17 settembre alle 21.30 su Rai 1.

La vita di Trudy, campionessa olimpica nel ’24 e capace di infrangere cinque record mondiali, è appassionante ed esemplare al di là delle sue imprese. La pellicola, un grande racconto di sport ed emancipazione, propone una ricostruzione storica fastosa e accurata. Con Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Jeanette Hain.