La longevità comincia a tavola: il corso di Medicina Culinaria di Chiara Manzi svela le ricette che ci fanno vivere più sani, più a lungo. Cerba HealthCare Italia è partner scientifico

A stare bene si comincia in cucina. L’alimentazione è importantissima per prevenire numerose malattie e per vivere più a lungo e più in salute. Per questo Cerba HealthCare Italia, rete di centri medici specializzati nella diagnostica e nelle analisi di laboratorio, da sempre in prima linea nella promozione della “medicina 3.0”, detta anche medicina della longevità, ha scelto di essere partner scientifico del corso di Medicina Culinaria della Prof.ssa Chiara Manzi, esperta di nutrizione antiaging, e dell’Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina.

Dopo il grande successo dell’edizione 2024-2025 (con oltre 400 partecipanti in presenza e più di 3.000 in streaming) prende il via il nuovo anno accademico del corso di formazione “Dalla ricerca alla ricetta”: 10 lezioni teorico-pratiche per imparare a cucinare in modo equilibrato, senza rinunciare al gusto, scegliendo l’alimentazione giusta per ogni momento della vita e per accompagnare specifiche patologie. A tenere alcune lezioni ci saranno anche docenti delle Università di Ferrara e Bologna: «L’obiettivo – commenta Chiara Manzi – è di portare alla popolazione insegnamenti scientifici e renderli utili e fruibili nelle azioni quotidiane che fanno poi la differenza reale in termini di salute, con risultati visibili dalle analisi»