Giulia De Lellis infuriata per la fake news sulla nascita di Priscilla

La rabbia di Giulia De Lellis per il finto annuncio della nascita della sua primogenita, Priscilla, che deve nascere proprio in questi giorni

“Un’emozione indescrivibile, un amore infinito che segna l’inizio di una nuova avventura da vivere insieme come famiglia”: è l’annuncio per la nascita di Priscilla – la futura figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis – che nelle scorse ore è comparso nei social. Peccato che non sia vero nulla. “Una notizia completamente inventata“. Con tanto di foto di una neonata che non ha niente a che vedere con la coppia vip. Priscilla, che pure deve nascere in questi giorni, non è ancora venuta al mondo e questa è una fake news messa in giro da qualcuno. La cosa ha fatto infuriare la futura mamma, Giulia Lellis, che si è sfogata sui social: “La gente ha perso completamente il senso del rispetto, sono scioccata dall’ossessione, dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita. La bambina nella foto non è mia figlia, è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso, chiedo scusa a lei e alla sua famiglia”.

Giulia De Lellis, nel suo messaggio, spiega che aveva detto ai suoi follower di voler tenere riservato il momento del parto (anche perchè si tratta di “un tema delicato, pieno di incognite“) e invece sui social il gossip sta impazzendo, con voci sul tipo di parto scelto dall’influencer o sul suo ginecologo. “Qui non si tratta di gossip ma di rispetto- scrive ancora Giulia De Lellis-. Annunciare al posto di altra gravidanza (anche questo è successo a De Lellis e Tony Effe, ormai nove mesi fa, ndr), una nascita o peggio ancora una perdita è una violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perchè si tratta di personaggi ‘pubblici’. Sono io a decidere cosa condividere, come e quando”. E poi, in chiusura, Giulia De Lellis: “Datevi una cazzo di regolata. E portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di per sè se proprio non sapete che fare”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)