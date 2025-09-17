Brasile: Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale

Malore per l’ex presidente del Brasile Bolsonaro: è stato ricoverato in ospedale, dove è stato hanno accompagnato gli agenti della Polizia penitenziaria

L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: ha lasciato la sua casa, dove si trova ai domiciliari dopo la recente condanna per il tentato colpo di stato, ed è stato accompagnato in un ospedale di Brasilia dagli agenti della Polizia penitenziaria che stavano sorvegliando la sua casa. “Chiedo a tutti di pregare affinché non si tratti di nulla di grave”, ha scritto su X il figlio Flavio Bolsonaro, che ha dato la notizia del ricovero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)