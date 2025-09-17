ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità della nuova linea di periferiche gaming progettate per l’eSport: ROG Falcata, ROG Harpe II Ace e ROG Sheath II XXL

ASUS Republic of Gamers ha annunciato oggi la disponibilità del nuovo set di periferiche eSport ROG, appositamente progettate per i giocatori più esigenti ed appassionati di titoli FPS: ROG Falcata, ROG Harpe II Ace e ROG Sheath II XXL. La ROG Falcata è una tastiera gaming con fattore di forma al 75% che assicura precisione e flessibilità a ogni pressione di tasto, grazie all’impiego degli switch magnetici ROG HFX V2 e del nuovo sensore Hall ROG. Il mouse ROG Harpe II Ace è un mouse wireless ultraleggero con una forma simmetrica per destrimani, realizzato con un innovativo materiale in nylon a base biologica. Infine, il tappetino ROG Sheath II XXL è realizzato con uno speciale tessuto studiato per un più efficace raffreddamento che favorisce la dissipazione del calore e migliora l’efficienza termica.

ROG Falcata: precisione e flessibilità ad ogni pressione di tasto

ROG Falcata è una tastiera gaming wireless con design split e fattore di forma al 75%, progettata per offrire versatilità, reattività e precisione. Grazie al suo peculiare design “scomponibile” appositamente progettato per gli appassionati FPS, i giocatori potranno utilizzare anche solo la parte sinistra della tastiera, liberando ulteriore spazio a scrivania per i movimenti del mouse dei giocatori che prediligono un setup a bassa sensibilità, e che richiede quindi movimenti molto ampi. Gli switch magnetici ROG HFX V2 hot-swappable offrono una digitazione raffinata, con una corsa regolabile tra 0,1 e 3,5 mm ed incrementi di sensibilità da 0,01 mm.

Il nuovo sensore Hall ROG migliora l’accuratezza e riduce le interferenze dei circuiti elettrici, mentre la rotella multifunzione consente regolazioni istantanee della sensibilità, dell’attuazione e delle funzionalità Rapid Trigger. La tastiera garantisce inoltre una connettività avanzata grazie ad un polling rate massimo di 8.000 Hz ed un’autonomia fino a 200 ore (normal mode, RGB off) se utilizzata tramite connettività ROG SpeedNova wireless 2,4 GHz, oltre al supporto tramite il protocollo Bluetooth e la classica modalità USB cablata.

Grazie al sistema a quattro strati di isolamento acustico ed agli switch Rapid Trigger, la digitazione risulta silenziosa, morbida e reattiva. I poggiapolsi in silicone rimovibili e l’inclinazione regolabile garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe.

ROG Harpe II Ace: il mouse ultraleggero perfezionato dai professionisti eSport

Con un peso di soli 48 g, ROG Harpe II Ace è un mouse wireless ultraleggero sviluppato in collaborazione con i migliori giocatori eSport professionisti, tra cui Demon1, campione 2023 di Valorant. La sua forma simmetrica per destrimani è stata progettata per prese di tipo “fingertip” e “claw”, garantendo stabilità, comfort e massimo controllo anche nelle azioni più frenetiche.

Il mouse integra il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi con tecnologia track-on-glass e switch ottici ROG per clic rapidi e precisi, con una durata fino a 100 milioni di attuazioni. I piedini arrotondati realizzati al 100% in PTFE assicurano movimenti fluidi, mentre la connettività tri-mode (wireless, Bluetooth, USB) offre la massima flessibilità in ogni scenario.

È realizzato con un innovativo materiale in nylon a base biologica, che ne riduce ulteriormente il peso, migliorando però al contempo la robustezza e la resistenza agli urti mentre la tecnologia ROG SpeedNova 8K consente di raggiungere un polling rate massimo di 8.000 Hz, riducendo al minimo la latenza ed assicurando il tracciamento ultra-preciso di ogni movimento. Inoltre, la modalità esclusiva “ROG Zone Mode” consente di attivare con la pressione di un apposito switch le impostazioni ad alte prestazioni necessarie per il gaming competitivo.

ROG Sheath II XXL: comfort e stabilità su larga scala

Il tappetino ROG Sheath II XXL rappresenta il complemento ideale per un setup gaming di alto livello , grazie all’impiego di un avanzato tessuto studiato per un più efficace raffreddamento che favorisce la dissipazione del calore e migliora l’efficienza termica, offrendo così un’esperienza di gioco ancora più confortevole anche durante le sessioni più lunghe ed intense.

Il rivestimento avanzato migliora precisione e scorrevolezza, mentre i bordi con cuciture rinforzate aumentano la resistenza all’usura mentre la base in gomma antiscivolo mantiene la massima stabilità anche durante i movimenti più intensi. Inoltre, l’ampia superficie da 900x400x3 mm offre lo spazio sufficiente per ospitare comodamente tutte le periferiche di gioco ed è il palcoscenico ideale per le giocate più raffinate.

ROG PLAY LIKE A PRO

Valida su questi prodotti è la promozione dedicata ai giocatori chiamata PLAY LIKE A PRO che consente di ricevere fino a 235 € di rimborso acquistando periferiche gaming come tastiere, mouse, mousepad, cuffie, sedie e controller. È valida anche su Amazon, purché il prodotto sia venduto e spedito da Amazon Italia. La promo è attiva fino al 30 settembre, ma il periodo per richiedere il rimborso termina il 14 ottobre 2025, registrando i dati richiesti e caricando la prova d’acquisto. Per la ROG Falcata il cashback previsto è pari a 50 euro, per il mouse ROG Harpe II Ace il cashback previsto è pari a 20 euro mentre per il tappetino ROG Sheath II XXL il cashback previsto è pari a 10 euro.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

La tastiera ROG Falcata, il mouse ROG Harpe II Ace e il tappetino ROG Sheath II XXL sono immediatamente disponibili sull’eShop ASUS Italia, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo rispettivo di 389,90 €, 179,90 € e 49,90 €. Si prega di contattare il rappresentante ASUS locale per ulteriori informazioni.