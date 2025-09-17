A Roma apre un altro Popeyes: dal 18 settembre pollo fritto anche in via Nomentana

Dal 18 settembre apre in via Nomentana un altro ristorante della catena americana Popeyes. Ne arriverà un altro anche in via Tiburtina

Popeyes® – Famous Louisiana Chicken – accelera la propria crescita in Italia con un piano di espansione ambizioso. In meno di un anno dal suo arrivo, il brand di fast food, specializzato nel pollo fritto, ha già inaugurato otto locali: alla fine del 2024, Milano contava due ristoranti, diventati quattro nel corso del 2025; nell’aprile 2025 il debutto a Bergamo al Gewiss Stadium, a maggio l’ingresso a Roma al Maximo Shopping Center – il primo in un centro commerciale – e a seguire, a giugno, in Piemonte con il MondoJuve Shopping Village di Torino.

L’apertura in Via Nomentana, nel cuore della Capitale, dal 18 settembre, rafforza ulteriormente la presenza di Popeyes® a Roma. Nelle prossime settimane è attesa una nuova inaugurazione in via Tiburtina. A ottobre è previsto infine il debutto del franchising con l’apertura a Montesilvano, in Abruzzo. Queste tappe rappresentano parte di un percorso di crescita più ampio che il brand intende portare avanti non solo con nuove aperture dirette ma anche attraverso lo sviluppo del franchising in Italia.

“Il riscontro che abbiamo avuto a Roma Maximo è andato oltre le nostre aspettative: i consumatori italiani hanno dimostrato di apprezzare sempre di più un modello di ristorazione veloce, accessibile e autentico. Questo ci dà ulteriore spinta a proseguire nel nostro percorso di crescita e a portare il pollo fritto come si deve in quante più città possibili”, dichiara Davide Gionfriddo, general manager Popeyes Italia.

Attualmente nei ristoranti Popeyes® in Italia lavorano circa 170 persone. Con le aperture previste entro la fine del 2025, il brand prevede di creare oltre 180 nuovi posti di lavoro, raggiungendo un totale di oltre 350 dipendenti a livello nazionale. L’obiettivo triennale è superare i 50 ristoranti in tutto il Paese e impiegare più di 1.000 persone.

