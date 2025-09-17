A “Geo” oggi su Rai 3 come evitare botulino e tossine nel cibo

Come evitare intossicazioni è l’argomento al centro della puntata “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi in onda mercoledì 17 settembre, alle 16.10 su Rai 3.

La sicurezza alimentare si basa spesso su alcune semplici regole di buon senso che potrebbero evitarci, per esempio, di entrare in contatto con il temibile botulino, protagonista quest’estate di diversi casi di intossicazione. Per fare chiarezza su questa tossina e su altri pericoli che potrebbero nascondersi nei nostri piatti tornata Simona Gabrielli, Professoressa Associata di parassitologia e malattie parassitarie, specializzata in Microbiologia, Sapienza Università di Roma.