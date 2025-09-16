Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi: le date e i biglietti. Saranno dieci i concerti nelle principali città italiane

Il tanto atteso annuncio è arrivato: Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation.

I BIGLIETTI

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre. Maggiori informazioni su http://www.priceless.com/music.

Dalle ore 11 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro. La vendita generale sarà aperta dalle ore 12 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Questo il calendario di STADI26

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

– Stadio Teghil 6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

– Stadio San Siro 10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

– Allianz Stadium 14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

– Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

– Stadio Euganeo 23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico 3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

– Stadio Del Conero 8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

– Stadio San Nicola 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

IL NUOVO SINGOLO

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo (che esordirà a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto FERRO cantare davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo di Tiziano Ferro “Cuore Rotto”, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone.

“Cuore Rotto”, scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale, su YouTube e in programmazione nelle radio italiane e segna anche il debutto della nuova squadra che accompagna il nuovo viaggio artistico di Ferro. Accanto a lui, infatti, Paola Zukar e la sua Big Picture Management e l’etichetta discografica Sugar Music, collaborazione che si aggiunge al rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

