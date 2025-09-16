Su Rai Movie stasera il film capolavoro “Papillon”: la trama

Un classico dei classici: martedì 16 settembre alle 21.20 Rai Movie propone “Papillon” di Franklin J. Schaffner. Ecco la trama

Un classico dei classici: martedì 16 settembre alle 21.20 Rai Movie propone “Papillon” di Franklin J. Schaffner. Il francese Henri Charrière viene condannato ingiustamente all’ergastolo e incarcerato nel terribile penitenziario dell’isola del Diavolo, nella Guyana francese.

Soprannominato “Papillon” per via di una farfalla tatuata sul torace, l’uomo metterà in atto numerosi tentativi di fuga, tutti destinati al fallimento: l’alleanza con il falsario Louis lo porterà a un piano apparentemente folle, per tentare finalmente di andarsene.

Dal libro dello stesso Charrière, una storia molto romanzata e una coppia di protagonisti, Dustin Hoffman e Steve McQuinn, che hanno traghettato il film nel circolo dei capolavori.