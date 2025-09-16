Ritorno nella giungla oggi su Rai 4 con “Jumanji – The Next Level”: la trama

Una nuova avventura fantastica nella giungla: martedì 16 settembre alle 21.20 Rai 4 propone “Jumanji – The Next Level”, secondo capitolo della saga: la trama

Una nuova avventura fantastica nella giungla: martedì 16 settembre alle 21.20 Rai 4 propone “Jumanji – The Next Level”, secondo capitolo della saga reboot ispirata al film cult per ragazzi “Jumanji”. Jake Kasdan è nuovamente alla regia mentre davanti alla macchina da presa tornano Dwyane Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart, stavolta affiancati dalle new entries Danny DeVito, Nick Jonas e Danny Glover.

Mentre tenta di riparare il videogioco, Spencer viene risucchiato nuovamente dentro Jumanji e quando i suoi amici Bethany, Fridge e Martha se ne accorgono non possono fare altro che unirsi alla partita per salvare il loro coetaneo. Tornati a vestire i panni degli improbabili avatar (ma stavolta con esiti imprevisti), i quattro ragazzi si renderanno contro che nel regno di Jumanji le regole sono cambiate e ora trovare una via d’uscita è molto più complicato.