Oggi su Rai 5 il film “Amo la tempesta”: ecco la trama

La trama e la storia al centro del film di Maurizio Losi “Amo la tempesta”, in onda martedì 16 settembre alle 21.15 su Rai 5
Angelo cerca un impiego per il figlio, costretto a trasferirsi all’estero per lavorare, non arrendendosi alla speranza di farlo tornare a casa. Durante le ricerche scopre che c’è un intero quartiere, composto da genitori “abbandonati”, che si sta mobilitando per rapire e riportare in Italia i propri figli.
È la storia al centro del film di Maurizio Losi “Amo la tempesta”, in onda martedì 16 settembre alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Nando Paone, Maya Sansa, Leonardo Lidi, Chiara Anicito, Eleonora Giovanardi, Annamaria Troisi, Tomas Leardini, Antonio Randazzo, Daniele Pitari.