Landini annuncia scioperi per Gaza anche il 19 settembre

Scioperi anche il 19 settembre, Landini: “Quanto avvenuto stanotte con l’occupazione di Gaza ci ha portato ad assumere delle decisioni stamattina”

“Stamattina abbiamo deciso di indire una grande giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre che prevede per le categorie proclamazione di scioperi e manifestazioni a livello territoriale“. Lo annuncia il segretario della Cgil Maurizio Landini in conferenza stampa, defininendo “di gravità senza precedenti quello che sta succedendo a Gaza”.

Landini spiega: “Quanto avvenuto stanotte con l’occupazione di Gaza con il rischio di annessione della Cisgiordania ci ha portato ad assumere delle decisioni stamattina. Questo massacro e deportazione vanno fermati, il riarmo è un pericolo per tutto il mondo. Quindi abbiamo deciso, oltre a partecipare alle iniziative decise in queste ore e in questi giorni, di indire una giornata nazionale di mobilitazione”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)