Il film “Il coraggio di Blanche” in prima TV su Rai 3: la trama

Da un fortunato romanzo di Eric Reinhardt, il film “Il coraggio di Blanche”, in onda martedì 16 settembre alle 21.20 su Rai 3: la trama

Caen, Normandia. Qui Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto: Grégoire è un suo vecchio amico, lei lo sposa e vanno a vivere insieme. Nascono anche due figli, ma il marito non tarderà a rivelarsi geloso e possessivo, e la sua ossessione diventa un incubo per la donna, che cercherà di ribellarsi alla propria condizione di vittima, col risultato di aumentare la rabbia dell’uomo e la propria sofferenza.

È la storia del film, “Il coraggio di Blanche”, in onda martedì 16 settembre alle 21.20 su Rai 3. Da un fortunato romanzo di Eric Reinhardt, “L’amore e le foreste”, Valérie Donzelli riesce a trarre un film raffinato e inquietante: con l’aiuto di Virginie Efira, interprete perfetta, il risultato è un lavoro profondo e originale sul disagio famigliare e la violenza di genere. Nel cast, anche Melvil Poupaud.