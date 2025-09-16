Il film “Chiedi la luna” in seconda serata oggi su Rai 5: la trama

Il film “Chiedi la luna”, per la regia di Giuseppe Piccioni, in onda martedì 16 settembre alle 22.45 su Rai 5. Nel cast, Margherita Buy, Giulio Scarpati: la trama

Marco, serie e laborioso, sposato con Cristina e padre di un bambino, dirige l’azienda di noleggio di autovetture che lui e il fratello maggiore Giacomo hanno ereditato dal padre. Giacomo, dopo una vita disordinata, scompare improvvisamente portandosi via l’auto migliore e 5 milioni. Marco decide di cercarlo.

Parte da qui il film “Chiedi la luna”, per la regia di Giuseppe Piccioni, in onda martedì 16 settembre alle 22.45 su Rai 5. Nel cast, Margherita Buy, Giulio Scarpati, Sergio Rubini, Roberto Citran, Daniela Giordano