Eurovision, la Spagna minaccia di non partecipare se ci sarà Israele

Eurovision, la Spagna è pronta al ritiro se Israele parteciperà alla prossima edizione. È il primo paese membro dei Big Five a prendere questa decisione
La Spagna non parteciperà al prossima edizione dell’Eurovision prevista a Vienna, se Israele farà parte del concorso. È quanto ha stabilito oggi il Consiglio di Amministrazione di RTVE. Attraverso un comunicato, il Cda della Radiotelevisione pubblica spagnola, ha fatto sapere che “la misura è stata presa sulla proposta del presidente di RTVE, José Pablo Lopez, a maggioranza assoluta dell’organo amministrativo della Corporazione, con 10 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione. La Spagna è il primo paese membro dei Big Five (composto da Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Spagna) a prendere questa decisione e si unisce ad altri paesi (Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi) che hanno già annunciato la loro uscita dall’Eurovision.
“Lo scorso luglio, alla 94esima Assemblea Generale dell’UER, RTVE aveva già chiesto di aprire un dibattito serio e approfondito sulla presenza di Israele alla prossima edizione dell’Eurovision Festival. Altri paesi hanno aderito alla richiesta della Spagna. La Corporation ha sottolineato la necessità per UER di trovare una soluzione prima della prossima Assemblea Generale a dicembre. La decisione presa oggi dal Consiglio di Amministrazione di RTVE sull’Eurovision non altera i piani per la celebrazione del Benidorm Fest, un festival con una propria identità, pienamente consolidato e il prossimo anno festeggia la sua quinta edizione”, si legge nel comunicato.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)