Cava fa divertire Sharm: aperitivi al Cava Bar e dinner show al Cava Restaurant

Cava Bar, inaugurato lo scorso aprile ’25 presso Domina Coral Bay @ Sharm El Sheikh, in Egitto, rappresenta un nuovo brand ideato dall’imprenditore italiano Manuel Dallori, già artefice dei successi di The Beach Luxury Club e Cava Restaurant. Dopo il successo di Cava Restaurant, evoluzione della classica trattoria ad alto tasso di stile (brand che ha già recentemente aperto oltre che in Sicilia presso Domina Zagarella anche a Tulum, in collaborazione con VR Club Hotels & Resorts), Cava Bar cresce. E propone uno spazio vivo e vivace dal mattino alla sera.

Ogni lunedì e sabato, al Cava Bar di Sharm, dalle 17:30 ci si gode un Aperitivo con la A maiuscola. «E’ un’esperienza che unisce il rito sociale dell’aperitivo all’atmosfera sofisticata della nostra terrazza», spiega Dallori. La musica è quella di DJ Pablo, che sa creare una colonna sonora emozionante, ideale per godersi una serata in compagnia.

E che succede da ottobre sempre per quel al Cava Restaurant, a Sharm? Ogni mercoledì, dalle 20:30 qui prende vita Canta & Balla. Nella terrazza a mare del Cava, un cast artistico internazionale propone dinner show di qualità assoluta, perfetti da godere mentre si gustano i piatti di questo spazio. I dinner show che gli spazi di Dallori da sempre propongono sorprendono ed emozionano. Chi sta passando qualche giorno a Sharm fa bene a non perderseli.

Info e prenotazioni +20 1212319999

Cava Sharm El Sheikh

Un viaggio nei sapori del mare, reinterpretati con creatività e stile contemporaneo.

Affacciato direttamente sulla spiaggia del Domina Coral Bay, Cava Sharm El Sheikh trasforma la tradizionale trattoria italiana in un’esperienza raffinata e sorprendente.

Il menù rende protagonisti i piatti di pesce fresco, arricchiti da accostamenti originali e presentazioni curate, che trasformano ogni portata in una piccola opera d’arte. Un’oasi di lusso informale, dove lasciarsi coccolare dai sapori, dalla brezza marina e da un’atmosfera intima e ricercata. Ideale per chi cerca un’esperienza speciale, capace di emozionare tutti i sensi.

Cava Bar

Uno spazio dal design essenziale e contemporaneo, dove linee pulite e geometrie eleganti creano un ambiente accogliente e dinamico. Presente sia al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh sia al Domina Zagarella Sicily, il Cava Bar accompagna ogni momento della giornata: dalla colazione al mattino, al lunch a metà giornata, fino all’aperitivo con dj set e live music. Il menù propone tapas mediterranee, specialità fusion asiatiche e piatti classici rivisitati, perfetti da condividere in un’atmosfera vivace e rilassata. Un nuovo modo di vivere il bar: internazionale, elegante, ma sempre informale.