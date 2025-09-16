Aria di San Daniele a Roma: quattro giorni di eventi

Sta per prendere il via la seconda parte del tour Aria di San Daniele, giunto alla sua ottava edizione. Dopo Torino, Verona e Milano ad ospitare le prossime quattro tappe sarà, dal 21 settembre, Roma

Dopo il successo delle prime tappe di Torino, Verona e Milano, il tour Aria di San Daniele torna a settembre con la sua seconda parte. A inaugurare la ripartenza sarà Roma, dal 21 al 24 settembre 2025, dove il Prosciutto di San Daniele DOP sarà protagonista di un’esperienza culturale e gastronomica itinerante. Ideato dal Consorzio nel 2017, il progetto ha già coinvolto decine di migliaia di appassionati nelle tappe del nord Italia in primavera. L’obiettivo è avvicinare il pubblico al prodotto, farne conoscere la storia, le caratteristiche e le qualità attraverso un format flessibile che combina degustazioni, convivialità e momenti formativi, secondo un linguaggio contemporaneo.

In apertura della tappa romana, domenica 21 settembre a Casa Fluviale (Via delle Conce, 3), una giornata interamente dedicata ai consumatori e agli appassionati con il San Daniele Day, una full-immersion nel mondo del San Daniele con show cooking, masterclass, abbinamenti enogastronomici, aperitivi e momenti di approfondimento. Al mattino si partirà con il brunch domenicale e lo show cooking dello chef Marco Meschini, oltre alle degustazioni del San Daniele Dop, sia al taglio al coltello che a macchina. Nel pomeriggio tre masterclass: una degustazione sensoriale, un abbinamento con i vini dei Consorzio del Vino del Lazio e un abbinamento con birre del birrificio agricolo Mosto Italiano. La giornata si concluderà con un momento conviviale di aperitivo animato da un dj set.

Lunedì 22 settembre, alle ore 18:00, Aria di San Daniele giungerà, per aperitivo e cena con piatti dedicati al prosciutto, all’Osteria Conviviale in Via della Giuliana 59 – Prati. Martedì 23 il San Daniele farà tappa, alle 19:00, nella pizzeria Romì in via Portuense 45, al centro di abbinamenti e proposte con la pizza, oltre all’aperitivo. Mercoledì 24 sarà il turno di Osteria Sampietrino in Via Domenico Fontana 16, dalle ore 19:00, con degustazione e menù dedicato. Come in ogni tappa, all’interno dei locali aderenti sarà allestito un corner dedicato, con un oste che si occuperà del taglio a coltello e a macchina, offrendo ai partecipanti l’occasione di degustare il San Daniele DOP.

Dopo Roma, Aria di San Daniele 2025 proseguirà il suo viaggio toccando Bari (13 – 16 ottobre 2025) e Napoli (16 – 19 novembre 2025).

«Aria di San Daniele è il modo più diretto e coinvolgente per portare il nostro prosciutto nelle principali città italiane, coinvolgendo sia gli appassionati di enogastronomia sia i turisti in cerca di esperienze originali», afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. «Ripartire da Roma e continuare verso il Sud rappresenta un’occasione per consolidare il legame con i consumatori e diffondere la cultura del San Daniele DOP in contesti sempre nuovi».

Il tour, giunto all’ottava edizione, ha raggiunto oltre 50 mila persone e si conferma un appuntamento imperdibile tra gusto, convivialità e tradizione.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e per maggiori informazioni è possibile prenotare e consultare il programma completo sul portale eventi.prosciuttosandaniele.it