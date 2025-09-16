Anna Falchi a “La Volta Buona” spiazza lo studio sul catcalling

Anna Falchi a La Volta Buona: “A me non dà fastidio il catcalling, non ci trovo nulla di male in un complimento”. Gelo in studio durante la risposta dell’ospite

“Catcalling, quando ti fischiano per farti un complimento in modo un po’ sauvage, come si faceva una volta: a me non dà fastidio“. Sono diventate virali le parole di Anna Falchi, ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo.

Durante l’intervista, la padrona di casa ha chiesto all’attrice e conduttrice di commentare alcune sue dichiarazioni sul tema circolate nei giorni scorsi. Frasi che Falchi ha confermato anche su Rai 1: “Un complimento la mattina anche quando vado in tuta e mi vedono e dicono ‘Bella figliola’…sei sempre felice. Non ci trovo nulla di grave. Così sopprimiamo quella cosa che hanno alcuni uomini. Ci lamentiamo che non ci sono più i maschi, quella è una cosa un po’ da maschio“.

Parole che hanno fatto calare il gelo in studio. “Non pensi sia una molestia a tutti gli effetti? Una molestia a una donna o a una ragazza, che sta camminando, che sta facendo altre cose, sta facendo una commissione, sta telefonando e tu hai una persona che ti sta facendo, per lui, un complimento e ti mette in imbarazzo”, ha ribattuto Balivo. “No, a me non dà fastidio – ha ribadito l’ospite -. Mi è sempre successo e, fortunatamente, continua a succedermi“. E ha continuato: “Sono dalla parte degli uomini. Il politically correct in tutti gli ambiti, compreso questo, mi sembra un po’ eccessivo”.

“Una cosa è il complimento e una cosa è fare il famoso catcalling e sessualizzare l’aspetto di quella persona”, ha commentato Caterina. “Io ricordo quando camminavo nel mio paese, ad Aversa, avevo 15-16 anni, e c’erano i commenti. Per me era un incubo anche andare a comprare le sigarette ai miei genitori perché c’erano questi ragazzini, uomini anche, che ti fischiavano, che facevano il verso”, ricorda ancora Balivo. “E non hai cominciato a credere di più in te stessa, nel tuo fascino e nella tua avvenenza?”, ha risposto Falchi. Al no della conduttrice, Falchi ha aggiunto: “Io non ci scommetterei, nel subconscio non dispiace a nessuno. Solo che adesso fa comodo dire così”.

“In studio nessuno mi sta applaudendo. Siete tutte contrarie al catcalling? I cameraman mi stanno applaudendo”, ha detto Falchi dopo. “Chissà quante volte lo hanno fatto e avete fatto male per me”, ha chiosato Balivo.

