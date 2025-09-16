Abusi e revenge porn sulla ragazzina di Sulmona già a 10 anni

Solo dopo due anni di abusi e minacce è riuscita a rivelare ai genitori tutto quello che stava passando. Aveva solo 10 anni quando sarebbero iniziate le violenze sessuali, seguite dai ricatti per costringerla ancora a sottometterla alla volontà dei suoi aguzzini, due cugini, entrambi pure minorenni d’età all’inizio degli abusi.

Emergono nuovi dettagli sulla storia tremenda emersa a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Due ragazzini di 14 e 18 anni, due cugini della stessa vittima, sono ora indagati con le accuse di violenza sessuale e revenge porn nei confronti della minorenne: i cellulari e pc dei due giovani sono stati sequestrati. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la 12enne ha raccontato gli abusi compiuti dai cugini ai propri genitori che poi si sono rivolti ai carabinieri. Non solo hanno violentato ripetutamente in casa la cuginetta a partire da 10 anni di età, ma avrebbero anche ripreso e diffuso il video della violenza su diversi gruppi di Whatsapp.

IN VALLE D’AOSTA 15 ENNE SOTTO CHOC DOPO VIOLENZA ALLA FESTA DI PAESE

Ha pochi anni in più un’altra vittima minorenne di violenza sessuale: una ragazza di 15 anni residente in Valle d’Aosta ha infatti dato l’allarme, poco dopo gli abusi, ancora sotto choc. La notte di sabato scorso, 13 settembre, è infatti stata violentata nel corso della festa di paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon che hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. La minorenne è quindi stata trasportata in ospedale: le visite dei sanitari hanno riscontrato lesioni che confermerebbero la sua testimonianza. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei militari.