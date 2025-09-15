Una quiete infranta ne “La casa delle stelle” oggi su Rai 5: la trama del film

Il film di Juan José Campanella “La casa delle stelle”, in onda lunedì 15 settembre alle 23.15 su Rai 5: ecco la trama

Una bellissima star dell’età dell’oro del cinema e il marito attore, che ha sempre vissuto nella sua ombra, vivono in una lussuosa villa immersa nel verde, insieme allo sceneggiatore e al regista dei film di lei, anch’essi anziani e in pensione, dimenticati da tutti. Comincia così la storia del film di Juan José Campanella “La casa delle stelle”, in onda lunedì 15 settembre alle 23.15 su Rai 5.

La quiete viene inesorabilmente infranta quando Francisco, un agente immobiliare, e Barbara, un notaio indipendente, irrompono nella loro appartata realtà, cercando di convincere l’attrice a vendere la casa e a ritornare sulle scene. Le intenzioni dei due sono quelle di prendere possesso della proprietà e di mandare i quattro anziani in una casa di riposo. I quattro, però, non sono così sciocchi come sembrano. Nel cast, Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Marcos Mundstock, Nicolás Francella.