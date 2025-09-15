Stasera su Rai 2 torna “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini

Tornano le storie di “Boss in incognito”, con una grande novità alla conduzione: Elettra Lamborghini. Da lunedì 15 settembre, alle 21.20 su Rai 2

Tornano le storie di “Boss in incognito”, con una grande novità alla conduzione: Elettra Lamborghini. Da lunedì 15 settembre, alle 21.20 su Rai 2, sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna, quindi, con un primo ciclo di quattro puntate, per proseguire, poi, con altri quattro appuntamenti nel 2026.

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità̀ e travestimenti ad hoc.

Protagonista della prima puntata, in cui anche Elettra Lamborghini andrà in incognito, sarà Andrea Pagano, figlia del patron Giuseppe Pagano, che insieme al marito Antonello Ricco amministra l’azienda San Salvatore, situata a due passi dall’area archeologica di Paestum. San Salvatore è un’azienda cilentana d’eccellenza, che contiene in sé molte anime, quella casearia, agricola e della ristorazione. Fiore all’occhiello della produzione, oltre alla celebrata mozzarella di bufala, sono i dessert cremosi prodotti con il latte che arriva direttamente dall’allevamento di ben 800 bufale di proprietà dell’azienda. Nella sua avventura in incognito, la boss Andrea incontrerà al banco, nello shop dell’azienda, Antonia, che le svelerà i segreti della vendita dei prodotti aziendali, come mozzarelle, ricotta, cremosi e formaggi. Con Simeone, il casaro dell’azienda, imparerà l’arte di creare mozzarelle di bufala partendo dal latte. Grazie alle sapienti mani di Sonia, si cimenterà nella preparazione di gustosi piatti della tradizione cilentana. Infine, con Carmine, si immergerà nei colori e nei profumi dei campi per raccogliere verdure di ogni tipo e frutti di bosco. Ad affiancare Andrea in questa esperienza in incognito anche la conduttrice, Elettra Lamborghini, che, sotto mentite spoglie, collaborerà con Pasqualina nella preparazione dei cremosi, prodotto distintivo dell’azienda.

Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo loro di comprendersi e conoscersi meglio.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss, o, in questa puntata, con Elettra Lamborghini, verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, è basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International.

Boss in incognito è un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Barbara Calabresi. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Flavio Tallone.