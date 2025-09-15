Scopri la settimana di “È sempre mezzogiorno!” da oggi su Rai 1

Cinque nuove puntate, giochi, scherzi e sorprese: da lunedì a venerdì alle 11.55 è in onda su Rai1 “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici

La trasmissione, che martedì 16 settembre avrà come ospite in studio, per l’intervista sull’altalena, Elettra Lamborghini, è realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me. Va in onda dagli studi Rai di via Mecenate a Milano.

La nuova stagione è da poco cominciata e già Antonella Clerici ha presentato alcune delle novità dello show. Come la presenza di Carlotta Mantovan, new entry nel cast del programma, con la sua rubrica sulle novità più “sfiziose” del mondo del food. Cambiamenti anche per i giochi telefonici con premi sempre più significativi.

I cuochi provenienti da tutta Italia si apprestano a impiattare ricette pensate appositamente per lo show di Rai 1. Oltre alla sua allegra brigata, saranno con Antonella Clerici anche i membri del cast del programma. C’è il professor Daniele Persegani e la nutrizionista e “curatrice del nostro benessere” Evelina Flachi. Si prepara con i suoi travestimenti improbabili Alfio Bottaro, mentre Fulvio Marino sforna ogni giorno pane, dolci, pizze e focacce. Federico Quaranta racconta le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori mostrano le eccellenze gastronomiche del Made in Italy e il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, guida il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli. Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, racconta i vini e li abbina ai piatti. Angela Frenda ogni mercoledì porta sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.