Restart oggi su Rai 3 parte dalla delicata situazione internazionale

Lunedì 15 settembre, alle 9.45 in diretta su Rai 3, “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, parte dalla delicata situazione internazionale: i due fronti di guerra in Ucraina e Medio Oriente, l’omicidio dell’attivista americano Kirk, la missione del Segretario di Stato statunitense Marco Rubio in Israele. Se ne parla con il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Nella seconda parte del programma, il caro vita e il “lavoro povero”, nonostante nel secondo trimestre 2025 il mercato del lavoro italiano abbia mostrato segnali di crescita con un record di occupati nel Mezzogiorno. Quali le cause e quali misure sono al vaglio in vista della nuova manovra? Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo; Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research; Sandro Iacometti, giornalista di Libero; Avv. Emmanuela Bertucci, ADUC.