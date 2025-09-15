Oscar della Tv americana: Seth Rogen sbanca gli Emmy con “The Studio”

Seth Rogen sbanca gli Emmy con “The Studio”, “The Pitt” miglior serie drammatica. A Los Angeles gli “Oscar” della Tv: battuta “Severance”, “Adolescence” miglior miniserie
Noah Wyle, dopo anni a rincorrerlo dal pronto soccorso di E.R., è riuscito infine a vincere un Emmy per lo stesso ruolo. E’ The Pitt a prendersi il più importante premio americano dedicato alla tv come “miglior serie drammatica” dell’anno, battendo la fortissima concorrenza di “Severance” (la serie distopica di Apple tv+ che in Italia si chiama “Scissione”). The Studio è la miglior comedy, e Adolescence la miglior miniserie.
The Pitt segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh, ed è prodotta con uno stile molto “classic tv” da Hbo. Seth Rogen, protagonista e autore di The Studio, satira molto riuscita sul mondo di Hollywood, è stato premiato come miglior attore in una serie comedy. Ha vinto anche come miglior sceneggiatore e miglior regista.
La miglior attrice protagonista per un drama è Britt Lower, per Severance, la miglior attrice per una comedy Jean Smart, per Hacks. Adolescence ha vinto anche i premi per il miglior attore protagonista, Stephen Graham, e per i migliori attore e attrice non protagonisti, Owen Cooper e Erin Doherty.
Ecco tutti i premi:
Miglior serie drammatica: The Pitt
Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle, The Pitt
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Britt Lower, Severance
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman, Severance
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Katherine LaNasa, The Pitt
Miglior serie comedy: The Studio
Miglior attore protagonista in una serie comedy: Seth Rogen, The Studio
Miglior attrice protagonista in una serie comedy: Jean Smart, Hacks
Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Hannah Einbinder, Hacks
Miglior sceneggiatura in una serie drammatica: Dan Gilroy, Andor
Miglior regia in una serie drammatica: Adam Randall , Slow Horses
Miglior sceneggiatura in una serie comedy: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio
Miglior regia in una serie comedy: Seth Rogen, The Studio
Miglior miniserie: Adolescence
Miglior attore protagonista in una miniserie o film: Stephen Graham, Adolescence
Miglior attrice protagonista in una miniserie o film: Cristin Milioti, The Penguin
Miglior attore non protagonista in una miniserie o film: Owen Cooper, Adolescence
Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film: Erin Doherty, Adolescence
Miglior sceneggiatura in una miniserie o film: Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence
Miglior regia in una miniserie o film: Philip Barantini, Adolescence
Miglior reality competitivo: The Traitors
Miglior varietà sketch show: Last Week Tonight with John Oliver
Miglior varietà talk show: The Late Show with Stephen Colbert
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)