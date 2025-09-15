Milano, si lancia dal 4° piano per suicidarsi ma schiaccia una passante: lui sopravvive

Si lancia dal 4° piano per farla finita ma schiaccia una passante: lui sopravvive. La tragedia è avvenuta nel quartiere Baggio a Milano; l’uomo, un 70enne, ora è accusato dell’omicidio

Niente è andato secondo i suoi piani e la sua storia sembra uscita dalla canzone “Ironic”, successo anni ’90 di Alanis Morrisette. Un 70enne italiano ieri pomeriggio, domenica 14 settembre, intorno alle 18, ha scavalcato il balcone del suo appartamento al quarto piano, nel quartiere Baggio di Milano, e si è lanciato di sotto. Voleva togliersi la vita ma è caduto addosso a una passante: Francesca Manno, 83 anni. Probabilmente proprio il corpo della donna ha attutito la sua caduta: lui se l’è cavata con alcune fratture alle gambe, mentre la donna non ha avuto scampo. Ora l’uomo che ha tentato il suicidio è invece stato denunciato per omicidio colposo.

COME STA L’UOMO CHE SI È BUTTATO DEL BALCONE

L’impatto della caduta è stato troppo violento per la malcapitata che stava tornando casa sua, nella stessa palazzina, mentre le è piombato in testa all’improvviso tutto il peso del corpo di quell’uomo, precipitato per sua volontà dal quarto piano da un condominio in via Fratelli di Dio, di fronte al Parco delle Cava e Milano. Lui è stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, ma non è mai stato in pericolo di vita, è rimasto cosciente tutto il tempo.

Il dramma è accaduto nel cortile interno della palazzina dove entrambi abitavano. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno constatato la morte della donna e trasportato il 10 enne al pronto soccorso. Giunti sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti. In un primo momento si era pensato a un suicidio di coppia, ma poi si è risaliti all’identità delle due persone coinvolte che non avevano legami tra loro, se non quello di essere dei condomini. L’uomo ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo, al momento resta ricoverato al Niguarda con diverse fratture alle gambe.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)